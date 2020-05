„Auch in diesen anstrengenden Zeiten, in der die Welt voller Sorge auf die Corona-Pandemie schaut, sollte man nicht aus dem Blick verlieren, dass es auch noch andere Themen gibt.“ Das sagt die Künstlerin Anne Huster aus Havixbeck, die auch mit einem Werk beim Skulpturenprojekt am Emsdeich beteiligt ist.