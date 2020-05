In Dankbarkeit miteinander feiern

Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde hat auf einer Sondersitzung Anfang der Woche die von der Landeskirche geforderten Schutzkonzepte für beide Gottesdienstorte in Havixbeck und Nienberge erstellt und an die Superintendentur nach Münster weitergeleitet.

Die Vorgaben der Landeskirche sind mit dem Robert-Koch-Institut abgestimmt. Ziel ist es, vor Ort einen möglichst guten Schutz der Gottesdienstbesucherinnen und -besucher zu erreichen. Menschen, die krank sind oder sich krank fühlen, werden deshalb gerade in dieser Zeit gebeten, zum Schutz anderer vom Besuch eines Gottesdienstes abzusehen.

Die Teilnehmendenzahl pro Gottesdienst ist nach diesem Schutzkonzept begrenzt. Da in den Kirchräumen ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Stühlen eingehalten werden muss, können in der Havixbecker Kirche maximal 30 und im Lydia-Gemeindezentrum in Nienberge maximal 20 Personen den Gottesdienst gemeinsam feiern.

Evangelische Kirche Havixbeck Foto: Klaus de Carné

„Das Presbyterium hat sich zunächst dagegen entschieden, mit einem Anmeldesystem zu arbeiten, da die Hürde für viele Gemeindeglieder vielleicht zu hoch wäre. Das bedeutet aber, dass im Extremfall Personen nicht mehr eingelassen werden können, wenn die Obergrenze erreicht wurde“, erklärt Oliver Kösters die Vorgehensweise.

Schon jetzt bittet das Presbyterium um Verständnis, falls dies geschehen müsste. Zunächst sollen Erfahrungen mit diesem Verfahren gesammelt werden. Falls nötig, wird doch noch auf ein Anmeldeverfahren umgestellt. Um möglichst vielen Menschen den Besuch des Gottesdienstes zu ermöglichen, hat das Presbyterium beschlossen, bis auf Weiteres den gültigen Gottesdienstplan zu ändern.

Ab dem 17. Mai wird in beiden Gemeindeteilen jeden Sonntag ein Gottesdienst gefeiert, und zwar zu immer gleichen Zeiten: In Nienberge um 10 Uhr, in Havixbeck um 11 Uhr. Diese Zeiten wechseln nicht. Die Liturgie wird an die Rahmenbedingungen angepasst, sodass die Gottesdienste zwischen 30 bis 40 Minuten dauern werden.

Das Presbyterium prüft die technische Umsetzung, die Gottesdienste live aufzuzeichnen und im Laufe des Sonntags über die Homepage wie bisher als Youtube-Video zur Verfügung zu stellen.

Besonders schmerzhaft war für das Presbyterium die Entscheidung, bis auf Weiteres auf die Feier des Heiligen Abendmahls zu verzichten, da eine angemessene würdevolle und zugleich verantwortbare Feier im gegebenen Rahmen nicht möglich erscheint.

Die Vorgaben der Landeskirche sehen zudem eine Reihe weiterer Maßnahmen vor. Dazu gehört die Pflicht zum Tragen einer eigenen Mund-Nase-Maske im Gottesdienst. Besonders einschneidend für die Gemeinde: Auf das gemeinsame Singen soll verzichtet werden, da beim Singen in erhöhtem Maß Atemluft ausgestoßen wird.

Auf Körperkontakt, zum Beispiel bei Begrüßung und Verabschiedung, muss verzichtet werden. In den Kirchen stehen Desinfektionsmittel zur Nutzung bereit. Zu Beginn müssen sich alle Teilnehmenden außerdem in eine Anwesenheitsliste eintragen, die dazu dient, mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen. Mitarbeitende begrüßen die Gottesdienstbesucher am Eingang, stehen für Fragen bereit und führen in den Ablauf ein. „Bei all diesen Einschränkungen, die hier jetzt geballt genannt sind, fällt es vielleicht schwer, sich auf einen gemeinsamen Gottesdienst unter diesen Bedingungen zu freuen. Wir wollen aber nicht das in den Vordergrund stellen, was hinderlich ist. Sondern wir wollen fröhlich, in Würde und dankbar so miteinander feiern, wie es uns möglich ist. Dabei werden auch verschiedene musikalische Akzente immer wieder eine Rolle spielen“, so Pfarrer Oliver Kösters.

Bei Fragen steht Pfarrer Kösters bereit, diese zu beantworten, 5 72 95 11. Mit allem sei die Kirchengemeinde nun in einer Erprobungsphase. Zunächst gehe es jetzt darum, unter den gegebenen Umständen Erfahrungen zu sammeln. Gegebenenfalls wird das Presbyterium kurzfristig steuernd eingreifen können.