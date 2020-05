Beim Betreten seines Hauses im Stiftsdorf taucht der Besucher in die Welt der klassischen Musik ein. Tausende von Titeln warten in den Regalen, um gehört zu werden. Im kleinen Dorf Hohenholte fühlt sich Chris Voll sehr wohl. „Der Ort ist klein und sehr ländlich, so wie es meine Heimat in Pommern war“, erzählt Voll. Es müsse doch noch eine Verbindung geben.