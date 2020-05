Havixbeck und Hohenholte profitieren davon

Große Freude in Havixbeck: Mit SW Havixbeck , GS Hohenholte, dem TC Havixbeck sowie den Sportschützen Havixbeck wurden jetzt vier Vereine der Gemeinde im neuen Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ vom Land NRW berücksichtigt. Das teilt Jens Thewes , Vorsitzender des Gemeindesportbundes (GSB) Havixbeck, in einer Presseinformation mit.

Die größte Förderung erhält der Sportverein GS Hohenholte mit 179 840 Euro. Mit diesem Betrag soll auf dem Teltheide-Sportplatz an der Roxeler Straße 26 der Randstreifen, der im Herbst häufig zu Trainingszwecken genutzt wird, um den Hauptplatz zu schonen, in einen Kunstrasenbereich umgebaut werden. Der Trainingsstreifen ist etwa 115 x 20 Meter groß. „Damit kann das Trainingsangebot erweitert werden und gefährliche Fahrten der Hohenholter Jugend in der Dunkelheit nach Havixbeck vermieden werden“, erklärt Thewes. Auch der Lauftreff Hohenholte könne diese Fläche nutzen, um sich künftig vernünftig aufzuwärmen. „Diese Maßnahme ist natürlich ein Mammutprojekt. Jetzt können wir endlich damit beginnen“, freut sich Thewes über das Vorhaben, das er als einen „Meilenstein der Vereinsgeschichte“ bezeichnet.

Der SW Havixbeck beabsichtigt den Bau eines neuen Umkleide- und Toilettengebäudes im Flothfeld-Sportzentrum. Foto: Johannes Oetz

Über 75 000 Euro freuen sich die Abteilungen Fußball und Leichtathletik des Sportvereins SW Havixbeck. Das Geld soll für die Flächen und das Gebäude im Flothfeld-Sportzentrum genutzt werden, die der Verein seit 1983 von der Gemeinde Havixbeck gepachtet hat. „Zurzeit verfügt die Sportanlage lediglich über drei Kabinen, die nur durch Gitter voneinander getrennt sind. Das bedeutet, dass paralleles Umziehen von Damen und Herren oder von Gast- und Heimmannschaften nicht möglich ist. Diese Nutzungseinschränkung gilt auch für die angegliederten Duschen“, erläutert Thewes. Über einen barrierefreies beziehungsweise behindertengerechtes WC verfüge die Anlage auch nicht. „Um die rund 30 Jahre alte Infrastruktur bedarfs- und zeitgerecht zu entwickeln und zu erweitern, soll in unmittelbarer Nähe des vorhandenen Umkleidegebäudes ein neues Umkleide- und Toilettengebäude mit zwei Umkleidekabinen und einem behindertengerechten WC entstehen“, so der Vorsitzende des Havixbecker Gemeindesportbundes.

Horst-Dieter Haldau, Platzwart des TC Havixbeck, freut sich über die neue Heizungsanlage. Foto: Johannes Oetz

Über 33 572 Euro freut sich der Tennisclub Havixbeck. Mit der Unterstützung des Landes NRW wurde die rund 45 Jahre alte Heizung und das ebenso alte Flachdach der Sanitär- und Umkleideräume erneuert. Die Heizung war bereits in den letzen Jahren mehrmals repariert worden und das Flachdach war an mehreren Stellen undicht.

11 587 Euro gehen zudem an die Sportschützen Havixbeck. Um die Wettkampfanlage auf den heutigen Stand der Technik zu bringen, sollen vier weitere Schießstände mit einer elektronischen Schießauswertungsanlage installiert werden. „Diese Förderung kommt natürlich passend zum diesjährigen 50-jährigen Jubiläum“, freut sich Thewes, der darauf hinweist, dass bei allen Projekten die Restbeträge durch Eigenleistungen beziehungsweise Finanzierungen aufgebracht werden müssen.