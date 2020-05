Wegen der einschränkenden Maßnahmen durch die Corona-Pandemie musste der Lauftreff Hohenholte vorübergehend seine Aktivitäten einstellen. Dazu gehörte auch, dass der für Ende März geplante Beginn des Grundkurses für Laufanfänger und Wiedereinsteiger nicht stattfinden konnte, teilt der Lauftreff in einer Presseinformation mit.

Nach der aktuellen Lockerung und der damit verbundenen Erlaubnis, wieder kontaktfreien Sport im Freien unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygienevorschriften zu betreiben, wird der Lauftreff am kommenden Dienstag (26. Mai) auf dem Sportplatzgelände Hohenholte, das von der Vereinsleitung entsprechend vorbereitet wurde, sein Training wieder aufnehmen. Eine Woche später wird auf dem Teltheide-Sportplatz auch der verschobene Grundkurs Laufen starten. Los geht es am 2. Juni (Dienstag) um 18.30 Uhr.

Das Laufen an der frischen Luft ist gerade in dieser Zeit der ideale Sport, um die Gesundheit zu verbessern und das Immunsystem zu stärken. Die Leitung des Lauftreffs zeigt sich daher sehr erfreut darüber, dass sich für den Grundkurs schon etliche Teilnehmer angemeldet haben. Durch die Terminverschiebung bietet sich jetzt sogar noch für bisher nicht angemeldete Interessenten die Möglichkeit, sich kurzfristig für eine Teilnahme zu entscheiden. Dabei spielt für die Teilnahme an dem wie immer kostenlosen Kurs weder das Alter noch der aktuelle Fitnesszustand eine Rolle, und auch eine Vereinszugehörigkeit wird nicht vorausgesetzt. „Jeder, der lernen möchte, sich gesund zu bewegen und den Spaß am Laufen in der freien Natur unter erfahrener Anleitung – natürlich unter Einhaltung der geltenden Vorschriften – kennenzulernen, ist bei uns herzlich willkommen“, sagte der Trainer des Lauftreffs Chris Voll. Wer mitmachen möchte, kann sich jetzt noch unter lauftreff@gs-hohenholte.de oder telefonisch unter 01 71/ 4 77 92 91 anmelden.