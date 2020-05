Elisabeth Annas auf Listenplatz 1

Die Havixbecker Grünen wählten jetzt ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des Gemeinderats am 13. September. „Wir sind glücklich und zufrieden, dass sich 20 Engagierte zur Wahl gestellt haben, die wir als Direktkandidatinnen und -kandidaten für die 13 Wahlbezirke aufstellen können. Die sogenannte Reserveliste wird außerdem mit Persönlichkeiten besetzt, die eine gelungene Mischung darstellen aus erfahrenen Kräften der bisherigen Ratsfraktion und Personen, die sich erstmals in der Kommunalpolitik engagieren wollen. Das wird neue Impulse setzen“, resümieren Jutta Bergmoser und Andreas von Rosenberg Lipinsky für den Ortsverband.

Angeführt wird die Liste traditionell von einer Frau. Diese Position übernimmt Elisabeth Annas , die gemeinsam mit Dr. Friedhelm Höfener als derzeitigem Fraktionssprecher das „Spitzenduo“ bildet. Beide freuen sich mit den anderen Bewerbern der Grünen darauf, die Stimmen der Wähler zu erhalten und künftig Teil einer Fraktion zu sein, die größer werden soll als die bisherige mit ihren sechs Sitzen. „Generationengerechte, ökologische und nachhaltige Kommunalpolitik soll sich damit vor Ort noch besser umsetzen lassen“, erklären die Grünen in ihrer Pressemitteilung weiter.

Einstimmig verabschiedete die Versammlung das Wahlprogramm, das alle wesentlichen Handlungsfelder umfasst. Die Veröffentlichung soll in Kürze auf der Homepage gruene-havixbeck.de erfolgen. Der Bürgermeisterkandidat der Grünen, Jörn Möltgen , zeigte sich begeistert von so viel Engagement für den Ort und kann sich gut vorstellen, in Zusammenarbeit mit allen Ratsfraktionen, aber eben einer gestärkten Grünen Fraktion neue Akzente in Havixbeck und Hohenholte zu setzen.

Nicht mehr ganz vorne mit dabei sein wird künftig Jutta Bergmoser, die langjährige Vorsitzende des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen. Sie werde bei den nächsten Vorstandswahlen des Ortsverbandes im Winter nicht mehr antreten, erklärte sie während der Versammlung. „Es ist sicher für viele überraschend und dennoch genau der richtige Zeitpunkt für mich, in die zweite Reihe zu treten“, blickt Bergmoser auf die erfolgreiche Gewinnung zahlreicher Engagierter zurück, die sie in den vergangenen Jahren für die Kommunalpolitik habe interessieren können.

„Im aktuellen Wahlkampf werde ich weiterhin Bürgermeisterkandidat Jörn Möltgen und die Grünen nach Kräften unterstützen und gebe nur die Gesamtverantwortung weiter, weil ich das derzeit nicht leisten kann“, so Jutta Bergmoser. Die beruflichen Herausforderungen zwischen Havixbeck und Aachen ließen nicht mehr zu. Die Grünen dankten Jutta Bergmoser für ihr Wirken als Ratsmitglied und im Ortsverband. Die Koordination des Kommunalwahlkampfs übernehmen die beiden Vorstandsmitglieder Andreas von Rosenberg Lipinsky und Heribert Overs.