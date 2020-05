Laut Statistik des Kreises Coesfeld war die Gemeinde Havixbeck am Mittwochnachmittag coronafrei. Zwei weitere Personen, bei denen eine Ansteckung mit dem Corina-Virus nachgewiesen worden war, sind ebenfalls gesundet.

Den ersten Fall einer Corona-Infektion hatte der Kreis Coesfeld am 17. März für Havixbeck gemeldet. Der Kreis Coesfeld zählte bislang in der Gemeinde 23 nachgewiesene Infektionen mit dem Corona-Virus, davon sind 21 Menschen gesundet und zwei verstorben.

Am Mittwoch lag die Gesamtzahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus im Kreis Coesfeld bei 862 Fällen – gegenüber dem Stand von 860 Fällen am Montag. Aktuell sind zwei Ansteckungen in Coesfeld hinzugekommen; es handelt sich hierbei nicht um Westfleisch-Beschäftigte. Somit liegt die Gesamtzahl der infizierten Westfleisch-Beschäftigten weiterhin bei 299 Fällen. Gesundet gemeldet sind inzwischen 780 Menschen im Kreis – gegenüber 695 Fällen am Montag.

Es sind aktuell keine weiteren Todesfälle zu beklagen. Derzeit werden im Kreis insgesamt vier Coronavirus-Infizierte im Krankenhaus behandelt, keine Person davon auf der Intensivstation. Es handelt sich um vier Westfleisch-Beschäftigte.