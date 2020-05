Das „Café Arte “ im Baumberger-Sandstein-Museum hat nach zweimonatiger Zwangspause wieder seine Tore geöffnet. „Die Gäste erwartet neben einem neuen kulinarischen Angebot unter anderem auch ein rundum erneuertes Inventar“, kündigt Cafébetreiber Witold Wylezol an. Der sommerliche Garten mit geräumiger Terrasse lade die Besucher zum entspannten und genussvollem Verweilen ein.

Am Pfingstsonntag (31. Mai) findet unter freiem Himmel auf der Terrasse eine Premiere statt: Manfred Wordtmann (Saxofon) und Uwe Königsfeld (E-Piano) spielen für die Besucher des Cafés von 14.30 bis 17 Uhr Jazzstandards und Kaffeehausmusik. „Große Jazzlegenden wie Duke Ellington, Wayne Shorter, Miles Davis, Sonny Rollins, Carlos Jobim, Charles Mingus und andere werden bei Sonnenschein die aktuelle Krise für mindestens eine Weile ins Vergessen rücken“, so Wylezol.

Am Pfingstmontag (1. Juni) um 11 und um 15 Uhr zeigt das Kulturforum Arte als weitere Premiere das in in der Coronazeit entstandenes Puppenspiel „Kaspar und das Geheimnis der Sterne“ mit vielen Protagonisten aus In- und Ausland. Hier können die Zuschauer ein lustiges Spiel mit Kaspar, Zauberer Bohlenzopf, König Schokolade, Prinzessin Marzipan und dem königlichen Hofastronomen Witold Wylezol sowie die Wunder des Kosmos auf Erde und in den Tiefen des Weltall hautnah erleben. Wegen Planung wird um eine Anmeldung unter 0 25 07/15 98 oder per E-Mail an info@cafe-arte.de gebeten. Alle Interessenten, die an dem Tag verhindert sind, können zu der Premiere unter der genannten E-Mail-Adresse einen Berechtigungslink für eine Onlineansicht anfordern.