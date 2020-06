Aus der Not eine Tugend machen, so lässt sich die Kooperation der beiden Geschäftspartner bezeichnen, die durch die Corona-Krise betrieblich an ihre Grenzen gestoßen sind. Apotheker Stefan Frie (Baumberg-Apotheke) musste auf einmal so viel Desinfektionsmittel herstellen, dass er es mit seinen Mitarbeiterinnen nicht mehr schaffte, alle Nachfragen abzudecken.