„Die CDU hat Hohenholte fest im Blick“

An ungewohnter Stelle traf sich der CDU- Arbeitskreis Hohenholte auf dem Teltheide-Sportplatz mit dem CDU-Bürgermeisterkandidaten Thorsten Webering und dem Vorstand von Gelb-Schwarz. Dieses Forum bot dem Sportverein die Möglichkeit, dem Arbeitskreis die aktuell anstehenden Projekte vorzustellen.

So soll auf einem Teil der Anlage ein Kunstrasenplatz geschaffen werden, um eine ganzjährige Bespielbarkeit des Platzes zu schaffen. Zu Energieeinsparung werden die Flutlichtmasten auf LED umgerüstet. Die Gymnastikangebote und das Angebot „Kleine Steppkes“ müssen räumlich abgesichert werden, berichtet Hendrik Tigger . Hierzu wird die „Alte Schule“ benötigt, die sich im Besitz der Gemeinde befindet und in der noch Flüchtlinge untergebracht sind.

Daher traf es sich gut, dass mit Matthias Sundorf der Vorsitzende des Fördervereins „Alte Schule“ anwesend war, sodass eine gute Diskussion über die zukünftige Nutzung möglich war.

Nach dem Sportverein stellten sich Yannick Boonk und Philipp Schudy mit ihrem Anliegen der Schaffung eines neuen Baugebietes in Hohenholte vor. Der ehemalige Ratsherr Franz Sundorf riet den jungen Leuten – wie vor 20 Jahren als Initialzündung des Baugebietes Mönkebrede – dazu einen entsprechenden Antrag, begleitet von einer Unterschriftsliste der Grundstücksinteressenten, an den Gemeinderat zu stellen.

Die anwesenden CDU-Ratsmitglieder Thorsten Webering, Mechthild Volpert-Bertling und Anke Leufgen sagten zu, dies Anliegen auch auf der CDU-Klausurtagung am Samstag einzubringen.

Der CDU-Arbeitskreis Hohenholte tagte auf dem Sportplatz.

Mechthild Volpert-Bertling gab bekannt, dass unter der aktuellen CDU /FDP-Landesregierung der Landesentwicklungsplan dahingehend geändert worden ist, dass die Entwicklung auch kleinerer Dörfer unter 2000 Einwohnern jetzt wieder möglich ist. Christian Grimm bat darum, die Baulandpreise transparent zu kalkulieren und eine Bezahlbarkeit zu garantieren. „Baulandpreise von 300 Euro darf es in Hohenholte nicht geben“, so Grimm.

CDU-Bürgermeisterkandidat Thorsten Webering hatte die Möglichkeit, sich den Hohenholtern vorzustellen. Moderator Tigger dankte ihm, da „die letzten zwei Bürgermeister nicht gerade Hohenholte-affin waren.“ Sehr intensiv nutzte Webering die Zeit, sich und seine Vorhaben als Bürgermeister vorzustellen. Diese fasste er unter den Schlagworten Förderung der Kinder und Jugend sowie des Sports und des Ehrenamtes, Nachhaltige Gemeinde, Aktive Wirtschaftsförderung und Digitale Gemeinde zusammen.

Es schloss sich eine Diskussion an, bei der insbesondere der Windkraft substanziell Raum gegeben wurde. Weitere Themen waren Glasfaserausbau und Gelsenwasser im Außenbereich, Baumbewuchs an der Gräfte, Straßenzustand und allgemeine Grundversorgung in Hohenholte sowie die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

Nach dem Bürgermeisterkandidaten hatten die in Hohenholte kandidierenden CDU-Mitglieder Zeit sich vorzustellen. Erst am Dienstagabend waren diese gewählt worden (wir berichteten). Jens Thewes ist der Direktkandidat für den Wahlkreis 9. Er zog 1975 als fünfjähriger Junge mit seinen Eltern nach Hohenholte und ist im Herzen Hohenholte immer treu geblieben, obwohl er mittlerweile in Havixbeck lebt. Thewes ist es ein besonderes Anliegen, dass Hohenholte ein lebendiges Dorf bleibt, und nicht zu einem reinen „Schlafdorf“ wird.

Margarete Domhöver, 68 Jahre alt, ist die Ersatzkandidatin für den Wahlkreis. Ihr ist es ein besonderes Anliegen, dafür zu sorgen, dass man in Hohenholte gut alt werden kann. Mit Anke Leufgen als Kandidatin ist es erstmals gelungen, eine Frau zu gewinnen, die in Hohenholte gewohnt hat und die nun für den Kreistag kandidiert.

Als letzter Tagesordnungspunkt stand die Neuwahl des Vorstands des CDU-Arbeitskreises Hohenholte an. Nachdem Frank Newels und Oliver Meng diese Positionen aus beruflichen sowie privaten Gründen abgegeben hatten, haben sich noch keine Nachfolger gefunden.

Da auf Nachfrage von Hendrik Tigger sich keiner für die Leitung bereit erklärte, übernahm er diese vorerst kommissarisch. Er hoffe nur, so Tigger, dass für ihn nicht gelte „dass nichts so lange hält wie das Provisorium“. Hendrik Tigger verabschiedete am Ende des Treffens die zwölf CDU-Mitglieder und fünf Gäste und bat darum, sich aktiv an der Kommunalwahl am 13. September zu beteiligen.