Bei allem Verständnis für die Ausnahmesituation in Zeiten der Corona-Pandemie und sich teilweise täglich ändernden Verordnungen ist der Umgang mit der Öffnung des Freibades mehr als ärgerlich. „So geht es den Fraktionen seit Jahren. Bei heiklen Dingen heißt es im Rathaus bei Beschwerden: Das hat der Rat entschieden. Damit kann man sich eine saubere Weste gut erhalten“, so der Fraktionssprecher der Grünen, Dr. Friedhelm Höfener.

Im Fall der Corona-Maßnahmen zur Öffnung des Freibades sei dieser Verweis allerdings schlicht irreführend. Bei der ersten Bauausschusssitzung nach dem Lockdown legte der Bürgermeister in der Sitzung kurzfristig eine Eilentscheidung zur Beschlussfassung vor.

Die Begründung des Bürgermeisters: Das Freibad könne nur dann zum Juni öffnen, wenn es eine Entscheidung zu den Bedingungen gebe. Da ist der Bauausschuss, der eigentlich gar nicht zuständig gewesen wäre, regelrecht unter Druck gesetzt worden, so Höfener.

Im zuständigen Sozial- und Sportausschuss hätten die sozialen Kriterien sicher besser abgewogen werden können. Eine Beratung in den Fraktionen war zu dem Thema gar nicht möglich. Der Rat hat dazu noch nicht entschieden, das ist noch eine Chance. Der Rat tagt am 25. Juni (Donnerstag). Vorher werden sich die Fraktionen damit endlich befassen können, heißt es in einer Pressemitteilung von Bündnis 90/Die Grünen.

„Nun ist es an der Zeit, wesentliche Korrekturen an dieser Entscheidung vorzunehmen“, berichten die Grünen. Sie wollen sich vehement dafür einsetzen, dass der Schaden für die Dauerkartenbesitzer dadurch behoben wird, dass die Preise der Einzelkarten für sie noch im Verlauf dieser Saison gesenkt werden.

Auch die Öffnungszeiten müssten besucherfreundlich gestaltet und erweitert werden. Denn es geht nicht nur um die höheren Kosten, durch das digitale Anmelden werden auch die treuesten, die älteren Schwimmer, massiv daran gehindert, Karten zu kaufen. „Die eingeschränkten Zeiten treffen alle Berufstätigen und Rentner, die regelmäßig ihre Bahnen im Freibad ziehen wollen. Sie bilden – neben den Schulen – das Rückgrat des Freibades von Havixbeck“, so die Grünen.