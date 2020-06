Ratsfrau Margarete Schäpers und Geraldine Henneböhl vom SPD-Ortsverein Havixbeck überreichten den Erzieherinnen der Kommunalen Kindertagesstätte im Flothfeld und der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Baumberge-Schule über 100 mehrfach verwendbare Nase-Mund-Masken.

Der SPD-Ortsverein war empört über die Bausätze für die Nase-Mund-Masken, die die Kindertagesstätten vom Land NRW erhalten hatten. Michaela Degenkolbe, Leiterin der Kita, berichtet auch, dass diese Masken, einmal zusammengebaut, sehr hart und damit unangenehm zu tragen wären.

Nach der Phase, in der die Kita unter komplexen Auflagen die Notbetreuung organisierte, ist sie nun für alle Kinder offen. Doch die Öffnung ist auf verschiedenen Ebenen anspruchsvoll: Vielfältige Hygienemaßnahmen müssen umgesetzt werden, die Kinder müssen nach der langen Schließzeit an den Kita-Alltag gewöhnt werden und eine intensive Kommunikation mit den Eltern zu der sich ständig verändernden Situation ist nötig. „Dass die Landesregierung den Erzieherinnen diesen Bastelsatz hinstellt, ist eine Missachtung ihrer Leistung, eine Missachtung ihrer Arbeit an unseren Kindern“, findet Margarete Schäpers. Schnell und einstimmig entschied der SPD-Ortsverein, die OGS und die Kindertagesstätte mit hochwertigen Masken zu versorgen. „Da die Gemeinde der Träger der Kita ist, wollten wir hier unkompliziert helfen“, so Schäpers.