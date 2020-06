Die St.-Georg-Kirche in Hohenholte erstrahlt in neuem Glanz. Es fehlen nur noch die Außenanlagen, die das Äußere abrunden. Kürzlich traf sich die Steuerungsgruppe Innenraumgestaltung mit dem Architekten Mensen sowie Vertretern vom Bistum. Mensen zeigte die Schäden am Putz im gesamten Innenraum auf, der grundsaniert wird. Weiterhin steht wegen Feuchtigkeitsschäden ein Rückbau des Altarpodestes an, den der Architekt und die Steuerungsgruppe in einem gemeinsam entwickelten Konzept zum Anlass nehmen möchten, über ein Absenken oder Auffüllen des Fußbodens auf eine Ebene nachzudenken. Der entstehende Raum ermöglicht in Kombination mit flexiblen Elementen wie Altar, Ambo, Stühle, Bänke einen großen Spielraum liturgischer Formen. Diskussionspunkt war die „Verkürzung“ des Kirchenraums auf die ursprüngliche Länge mit gleichzeitigem Vorziehen und der Renovierung der historischen Orgel. Demnächst soll die Präsentation und Diskussion der Überlegungen der Gemeinde vorgestellt werden.