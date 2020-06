In großen Schritten geht‘s voran

Es sieht so richtig nach viel Arbeit aus auf der Baustelle an der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ). Zahlreiche Bürger nehmen das ebenfalls wahr, wenn sie durch den Bauzaun an der Dirkesallee und jetzt schon auf die erste fertige Rohbauetage blicken.

Die weiterführende Schule ist ein Hauptanker des Ortes. Rund 1000 Schüler und inzwischen über 100 Lehrer halten sich dort auf und beleben den Ortskern. In einem Jahr sollen die dringend benötigten Räume bezugsfertig sein. „Zum neuen Schuljahr 2021/22 ist es endlich soweit“, freut sich Schulleiter Dr. Torsten Habbel auf ein Ende der beengten Raumverhältnisse.

Bei einem Rundgang auf der Baustelle verdeutlichten das Architekturbüro Bastian Architekten aus Münster, die Bauleitung Medding aus Lüdinghausen, das Bauamt der Gemeinde und die Baufirma Reinert aus Reken, wie der Rohbau voranschreitet. „Immerhin hat der Anbau ein Außenmaß von rund 20 mal 25 Metern. Das entspricht einer Bruttofläche von zehn Einfamilienhäusern“, erklärt Diplom-Ingenieur Bernhard Pölling vom Bauamt. Die Arbeiten sind voll im Zeitenplan. Damit sind alle zufrieden. „Wir kommunizieren ständig mit allen Baupartnern und es läuft perfekt. Darüber darf man sich auch mal freuen“, sagt Fachbereichsleiter Dirk Wientges.

Die erste Etage ist bereits fertiggestellt, sodass auch schon eine Treppe begangen werden kann. Die Schalungs- und Stahlarbeiten für das nächste Stockwerk laufen an. „Wir werden in Kürze die Sommerferien nutzen, um die Anschlüsse an das alte Gebäude herzustellen“, erklärte Christian Medding, der die Bauleitung übernommen hat.

Mit Rücksicht auf die Abiturklausuren hätte man in dem Bereich nicht gearbeitet, aber dies wäre ja nun auch geschafft. Um die Schüler zu schützen wurden Staub- und Brandwände eingezogen, die jetzt wieder entfernt werden. Insgesamt sind acht Räume betroffen, die nun mit aller Kraft umgestaltet werden. An der Gebäudeseite zum Tartanplatz ist ebenfalls schon einiges zu sehen. Die eingezogenen Fassaden der Aufenthaltsräume für die Oberstufe wurden bereits entfernt. Diese werden später bis an die Gebäudekante gesetzt, dadurch entsteht mehr Platz für die Schüler.

80 Prozent der Gewerke sind ausgeschrieben und mit den Firmen so gut wie gesichert. Auch die Finanzen seien voll im Plan. „Oftmals können die Angebote nicht gehalten werden und alles wird teuerer. Dieses Phänomen stellt sich uns nicht in den Weg“, meint Christian Medding.

Der Anbau bekommt eine Klinkerfasse, wie die bestehende Sockelfassade auch. „Der Stein wird bei der Firma Hagemeister in Nottunln neu für uns gebrannt. Der Neubrand liegt schon vor und unterscheidet sich nicht von dem bestehenden Klinkerstein. Auch eine tolle Sache“, findet Karen Schwennen.