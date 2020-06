„Wunderbare Brotvermehrung“ auf dem Sportplatz

Einen abwechslungsreichen Gottesdienst feierte die Katholische Kirchengemeinde auf dem Rasen der „Teltheide-Arena“ am Sonntagmorgen. Die Menschen kamen überwiegend mit Fahrrädern oder zu Fuß und richteten es sich gemütlich mit Decken, Stühlen und Bänken bei bestem Sonnenschein auf dem Fußballplatz ein. Zur musikalischen Unterhaltung spielten einige Musiker des Sinfonischen Blasorchesters Havixbeck unter der Leitung von Dirk Annema. Außerdem begleitete Anne-Marie Mertens die Gesänge.

Gesungen wurde sehr viel. Dazu fielen Pastor Gerhard Ernst immer wieder kleine Einlagen ein, die er gerne zum Besten gab. Im Mittelpunkt stand das Evangelium zum Thema „Die wunderbare Brotvermehrung“. Dazu wusste Pastor Ernst viel zu erzählen.

Freiluftgottesdienst in Hohenholte mit Pastor Gerhard Ernst. Foto: Klaus de Carné

Er hatte sich aufgrund des Wetters ein regenbogenfarbenes, breites Tuch umgelegt. Dies hatte er vor Jahren aus Bolivien mitgebracht, und auch dazu wusste er einiges zu berichten.

Der Vorbereitungskreis hatte einige Fragen an die rund 120 Menschen vorbereitet, über die einzeln abgestimmt wurde. Es ging unter anderem um das Teilen mit anderen Menschen und dem Umfeld mit dem Mitmenschen. Wer einem Thema zustimmen konnte, der hielt eine grüne Karte hoch. Wer sich nicht mit den Aussagen identifizieren konnte, zeigte die rote Karte.

Freiluftgottesdienst auf dem Sportplatz Teltheide 1/29 Freiluftgottesdienst in Hohenholte Sportplatz Teltheide Foto: Klaus de Carné

Auch die Wandlung bekam einen anderen Charakter, weil es zu Coronazeiten keine Handkommunion gibt. So wurde den Gottesdienstbesuchern am Eingang eine Tüte mit Hostien überreicht. Während der Wandlung legten die Menschen die Hostien auf einen Teller und hielten sie gen Himmel, wie es Pastor Ernst mit seinem Kelch machte. „Diese Erfahrung haben wir sonst auch noch nicht gemacht. Etliche Besucher fanden es eindrucksvoll, so zu verfahren“, berichtete Maria Lohmann, Vorsitzende des Pfarreirates nach dem Gottesdienst.

Sie bedankte sich für die Durchführung auf dem Rasenplatz bei Gelb-Schwarz Hohenholte. Mitglieder des Vorstandes hatten auch die Übertragungsanlage mit Mikros und einem Headset für Pfarrer Ernst aufgebaut. „Hört ihr mich alle gut?“, fragte er in das große Rund der Zuhörer. Ernst war selber angetan, an der frischen Luft unter einem Sonnenschirm Gottesdienst zu feiern.

Bei Gesprächen nach der Feier, aber ohne Getränke und Würstchen, äußerten sich die Menschen positiv über einen sommerlichen Gottesdienst dieser Art. Wiederholung nicht ausgeschlossen.