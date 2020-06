In bewährter Form fand die Sommeraktion der SPD zur Unterstützung der DLRG-Ortsgruppe statt. Statt wie sonst üblich Schwimmspielzeug wurden Schutzbrillen an die DLRG überreicht, die wegen der Corona-Schutzmaßnahmen dringend erforderlich sind.

Die Sozialdemokraten haben sich im Freibad über die Alltagsabläufe unter Corona-Bedingungen erkundigt und der DLRG ihre Wertschätzung für die geleistete Arbeit ausgesprochen. SPD-Bürgermeisterkandidat Ludger Messing ging davon aus, dass die zusätzlichen Kosten, die im Rahmen von Coronaschutzmaßnahmen für den DLRG-Ortsverband entstehen, von der Gemeinde Havixbeck übernommen werden müssen.

Die SPD-Fraktion will an ihrem dem Antrag auf Reduzierung der Eintrittspreise festhalten – als Zeichen der Unterstützung der Bürger in der Corona-Zeit.