Spielerisch an die Musik heranführen

Elementare Musikerziehung in der Musikschule beginnen

Havixbeck -

Zu Beginn des neuen Schuljahres bietet die Musikschule Havixbeck wieder neue Kurse im Bereich der Elementaren Musikerziehung für Kinder im Alter von ein bis acht Jahren an, in denen die Mädchen und Jungen spielerisch an die Musik herangeführt werden.