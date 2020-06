„Normalerweise würden wir jetzt im Bus sitzen und ins Segelcamp fahren. Traurig, dass das nicht klappt!“ Luana Flejs, Schülerin der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) und mehrfache Teilnehmerin des Segelcamps, bringt es auf den Punkt: Die Segelwoche musste coronabedingt ausfallen und das bringt viele Schülerinnen und Schüler um ein großartiges Gemeinschaftserlebnis.

„Gerade dieses Segelcamp wäre ein besonderes gewesen“, sagt Klaus Klein, als Lehrer der AFG Mitglied des Segelteams. „Im Jahr 2000 fand die erste Segelwoche statt und das bedeutet, dass wir in diesem Jahr den 20. Geburtstag hätten feiern können.“

Rund 500 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis zwölf sind in den vergangenen 20 Jahren in das friesische Seengebiet in der Nähe des IJsselmeers gefahren und haben eine Woche lang in den Appartements des Segelzentrums „De Hoek“ in Langweer verbracht. Segeln gehört dabei ebenso zum Programm wie das gemeinsame Kochen, Essen, Musizieren, Spielen, Sport treiben.

Nicht wenige Schülerinnen und Schüler haben mit dem Segeln ein Hobby gefunden. Nach Erwerb des Segelscheins übernehmen sie während der Segelwoche als Skipper Verantwortung für ein Boot.

AFG-Lehrer Oliver Wischerhoff, der das Segelcamp seit den ersten Tagen begleitet, hofft, das Jubiläum im kommenden Jahr würdigen zu können: „In diesem Jahr habe ich ein privates Segelcamp mit der Familie bei De Hoek gemacht. Die Inhaberin, Ria de Leeuw, wünscht sich sehr, dass wir im nächsten Jahr wiederkommen. Dann wird der 20. Geburtstag nachgefeiert!“