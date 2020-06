Der Rat der Gemeinde hat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, dass seit Freitag wieder Saison- und Jahreskarten sowie Ferientickets für die Freibadsaison 2020 angeboten werden. Der Verkauf erfolge auf eigene Gefahr, da keine Gewähr des Zutritts gegeben werden kann, falls die maximale Besucherzahl (600 Personen) erreicht ist oder eine Schließung des Bades durch Verordnung erforderlich ist, so die Verwaltung. Die Öffnungszeiten werden nicht erweitert. „Wir können aufgrund der Personalsituation keine längeren Zeiten anbieten“, so Bürgermeister Klaus Gromöller .

Die SPD-Fraktion wollte eine Absenkung der Preise für alle Eintrittskarten erreichen. Dafür gab es aber im Rat keine Mehrheit.

Bürgermeister Klaus Gromöller machte noch einmal deutlich, dass die Besucher im Freibad unbedingt die Abstände einhalten sollten, damit mögliche Ansteckungen mit dem Corona-Virus unterbleiben. Die Bürger sollten damit sensibel umgehen.

„Dieser Beschluss geht in die richtige Richtung und ermöglicht den Kindern in den Sommerferien eine gute Abwechslung bei dem tollen Wetter“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Thorsten Webering.