Ein neues Buch zur Selbsterfahrung im und mit dem Münsterland: Der Münsterland-Coach Dr. Andreas Klute und der Trainer und Coach Ralf Heinisch ermutigen mit ihrem Buch „Das Spaziercoaching-Prinzip – Persönlichkeitsentwicklung an inspirierenden Orten des Münsterlandes“ den Leser, zum Entwickler seiner selbst zu werden.

Inspirierende Orte des Münsterlandes? „Das geht natürlich nicht ohne Havixbeck“, sagt Andreas Klute augenzwinkernd. „Die typisch münsterländische Wasserburg Hülshoff oder die Bruder-Klaus-Kapelle bieten doch wundervolle Möglichkeiten für ein bisschen Selbsterkundung!“

„In dem Buch geht es gleichwohl nicht um die ausführliche touristische Beschreibung der Orte. Es geht um die Anregungen, die ein solcher Ort für eigene Entwicklung bieten kann“, so Buchhändlerin Beate Janning. „Ein Spaziergang wird so sehr persönlich.“

„Menschen wünschen sich gern Patentrezepte und Glücksformeln aller Art, um ihr eigenes Leben zu meistern“, weiß Ralf Heinisch, „doch so einfach ist das nicht. Das haben wir alle bestimmt schon mal erfahren.“ Genau hier setzt das Buch an. Es begleitet den Leser dabei, Antworten in sich selbst zu finden und das Selbstbewusstsein zu stärken.

„Das Spaziercoaching-Prinzip ist die Kombination von Impulsen zur Selbstentwicklung, den Wirkungen anregender Orte des Münsterlandes und der inneren Bewegung, die Spazierengehen in den Menschen erzeugt“, erklärt Ralf Heinisch.

Ralf Heinisch, Andreas Klute: Das Spaziercoaching-Prinzip, Persönlichkeitsentwicklung an inspirierenden Orten des Münsterlandes, tredition 2020, Paperback 26,99 Euro, Hardcover 34,99 Euro, E-Book 2,99 Euro.