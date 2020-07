Nachdem der Glaubenstreff ebenso wie alle weiteren gemeindlichen Gruppen in den vergangenen Monaten durch Corona pausieren mussten, freuen sich die Organisatoren in der Gemeinde Havixbeck-Nienberge umso mehr, dass am morgigen Donnerstag (9. Juli) nun der nächste Glaubenstreff im Evangelischen Gemeindezentrum stattfinden kann.

Die Gemeinde lädt zum gemeinsamen Gespräch und Austausch in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr ein. Pfarrerin Naela Blank wird durch den Abend begleiten, thematisch stehen die Psalmen im Fokus dieses Abends. Denn die Worte der alttestamentlichen Psalmenbeter haben nicht nur eine lange Tradition, sie sind heute immer noch fester Bestandteil der christlichen Gottesdienstkultur und lebensgeschichtlich relevant. Ob Verzweiflung, Klage, Zuversicht, Dankbarkeit oder Gotteslob – die Vielschichtigkeit und die literarische Sprache der Psalmen vermag auch in der gegenwärtigen Zeit die eigene Sprachfähigkeit zu unterstützen und dem Menschen dort Worte zu leihen, wo ihn das Leben sprachlos macht.

Die Veranstaltung findet im Evangelischen Gemeindezentrum in Havixbeck statt. Aufgrund der gegenwärtigen Situation wird auf das übliche gemeinsame Essen zu Beginn des Glaubenstreffs verzichtet.

Ähnlich wie in den Gottesdiensten bitten wir um Beachtung einiger Corona-Regeln. Während der Veranstaltung muss die Mund-Nase-Maske nicht getragen werden.