Die Grundschulzeit ist zu Ende, aber der Kennenlerntag, an dem die angehenden Fünftklässler ihrem neuen Klassenlehrerteam an der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) für gewöhnlich zum ersten Mal begegnen, musste coronabedingt ausfallen. Um Kindern und Eltern dennoch einen Einblick in ihre neue Schule zu ermöglichen, beschloss das Team 5 der AFG kurzerhand, einen Willkommensfilm zu drehen.

Unter der Regie von Isabell Steinböck gelang mit Unterstützung der beiden Abiturientinnen Ciara (Kamera) und Luana Friedling (Filmschnitt) sowie unter der Beteiligung von fünf Kindern, die auf ihr erstes Jahr an der AFG zurückblicken können, eine gut zehnminütige Filmproduktion. Dieser Willkommensfilm gibt nicht nur Einblick in die Räumlichkeiten der Schule an den beiden Standorten Havixbeck und Billerbeck, sondern stellt auch die Schulleitung vor, lässt sämtliche Klassenleiter der fünften Klassen zu Wort kommen und vermittelt einen lebhaften Eindruck vom Schulalltag.

Zu sehen ist der Film auf der Homepage der AFG.