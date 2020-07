Einen großen Erfolg feierten Matthias Bals und Tim Deitmer . Die beiden Auszubildenden der Firma „Daldrup - Gärtner von Eden“ aus Havixbeck gewannen den Landschaftsgärtner-Cup Nordrhein-Westfalen. Im September vertreten sie ihr Bundesland beim Bundeswettbewerb in Nürnberg.

Coronabedingt war das Programm des NRW-Entscheids auf einen Tag und eine umfangreiche bautechnische Praxisaufgabe reduziert worden. Der stellten sich Matthias Bals und Tim Deitmer, beide Auszubildende zum Garten- und Landschaftsbauer im zweiten Lehrjahr, mit ebenso viel Begeisterung wie Gelassenheit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rund 100 Zweierteams aus ganz NRW hatten sich um die Teilnahme am alljährlich vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau ausgelobten Nachwuchswettbewerb beworben. Wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen waren 20 im Vorfeld ausgewählt worden, unter denen sich die Mannschaft aus Havixbeck schließlich durchsetzte.

„Wir funktionieren als Team wirklich gut“, versuchte sich Tim Deitmer an einer Erklärung für den schönen Erfolg. In rund sieben Stunden galt es, eine Trockenmauer zu errichten, verschiedene Pflasterflächen zu gestalten und diese harmonisch mit einer Pflanzfläche zu verbinden.

Übermäßigen Druck haben die beiden Auszubildenden dabei nicht verspürt, was vielleicht auch daran lag, dass es nicht ihre erste Wettbewerbsteilnahme war. Bereits 2019 hatten die beiden, gerade einmal wenige Wochen in der Ausbildung, am NRW-Landschaftsgärtner-Cup teilgenommen und dabei direkt den dritten Platz belegt.

Volle Rückendeckung erhalten die beiden erfolgreichen Azubis von ihrem Chef Michael Daldrup. Der ist stolz auf das, was Tim Deitmer und Matthias Bals erreicht haben, weiß aber auch, dass solche Erfolge nicht vom Himmel fallen. „Da steckt harte Arbeit hinter. Wir als Betrieb stellen den Auszubildenden frei, ob sie teilnehmen wollen, unterstützen sie mit Zeit und Know-how, aber sie müssen auch selbst Zeit und Engagement investieren“, fasst er zusammen.

Für den Bundeswettbewerb rechnen sich Matthias Bals und Tim Deitmer Chancen einen der vorderen Plätze aus, wissen aber auch, dass die Konkurrenz stark sein wird: „Gerade die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Süddeutschland sind beim Umgang mit Naturstein extrem gut“, berichtet Matthias Bals. Nicht nur deshalb wollen er und Tim Deitmer bis zum Bundesentscheid auch ihr Wissen und ihr handwerkliches Können weiter vertiefen.