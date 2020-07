Eine illegale Abfallentsorgung meldet die Gemeinde Havixbeck aus Walingen: Am Wochenende haben Unbekannte dort im Bereich eines Interessentenweges Reifen „in nicht unerheblichem Umfang“ abgeladen. Wegen der großen Menge sei zu vermuten, dass die Reifen mit einem Lkw oder Trecker transportiert und dann aus diesem abgekippt worden sind.

„Da der Verursacher bisher nicht bekannt ist und es sich um einen Weg handelt, der der Öffentlichkeit zugänglich ist, hat die Gemeinde zunächst einmal für die ordnungsgemäße Entsorgung der Reifen zu sorgen“, teilt diese mit. Damit ihr die bisherigen Aufwendungen ersetzt werden und der Verstoß gegen das Landesabfallgesetz bzw. das Kreislaufwirtschaftsgesetz geahndet werden kann, ist die Gemeinde auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an Ulrike Overmeyer, 0 25 07/33-1 36 oder per Mail an overmeyer@gemeinde.havixbeck.de