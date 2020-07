Im März haben Sara Henrichmann , im Auftrag des Sportvereins Gelb-Schwarz Hohenholte, und Pia Kiblerski, im Namen der Kita Havixbecker Rasselbande, mit Unterstützung des Landessportbunds NRW, eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.

Als anerkannter Bewegungskindergarten ist die Kita Rasselbande auf die Unterstützung von Sportvereinen angewiesen und freut sich sehr auf die bevorstehende Zusammenarbeit, heißt es in einer Pressemitteilung der Kita. Außerdem wurde dem Sportverein GSH durch diese Kooperation ermöglicht, als „Kinderfreundlicher Sportverein“ ausgezeichnet zu werden.

Die Zusammenarbeit besteht unter anderem darin, dass die Kita regelmäßig die Turnhalle der alten Schule in Hohenholte für Bewegungsangebote nutzt. In Zukunft soll es aber zusätzlich noch weitere, gemeinschaftlich durchgeführte Aktionen geben. So ist zum Beispiel für Ende September geplant, dass Eltern und Kinder auf dem Teltheide-Sportplatz in Hohenholte gemeinsam ein Kinderbewegungsabzeichen („Kibaz“) absolvieren.

Das Programm „Kibaz“ soll dabei vor allem Spaß machen und die sportmotorischen Fähigkeiten fördern, nicht aber die Leistung der Kids messen. Die kindgerechten und altersdifferenzierten Bewegungsaufgaben entsprechen den fünf Bereichen der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung.