Am vergangenen Sonntag vor zehn Jahren fand in der Havixbecker Fußgängerzone ein Frühstück mit rund 1500 Gästen statt. Charly Weiper hatte anlässlich seines Laufs von Havixbeck nach Srebrenica dazu eingeladen. Der Verein „Run for their lives“ (RFTL) hatte in diesem Jahr ursprünglich am 19. Juli zum Gedächtnislauf eingeladen, der in diesem Jahr coronabedingt aber genauso ausfallen musste wie die Sandsteinmeile am 5. September und der Hausbau in Srebrenica Ende September (wir berichteten).

Der Hausbau ist damit aber nicht zu den Akten gelegt, wie RFTL-Vorsitzender Charly Weiper in einer Presseinformation mitteilt: „Wir möchten gerne im April oder Mai 2021 wieder einer Familie ein neues Zuhause bauen.“ Allerdings, so Weiper in dem Schreiben weiter, fehlten dem Verein durch die ausgefallenen Aktionen jetzt die Einnahmen.

Deshalb bittet der RFTL-Vorsitzende um Unterstützung, damit die angestoßenen Projekte verwirklicht werden können. Schulungen im Bio-Anbau und Treibhäuser, Himbeerplantagen für Arbeitsplätze, die Musikschule mit der täglichen Betreuung von 400 Kindern, Brennholz für die Winterzeit, das tägliche Brot für die Alten und der Hausbau sind Teil der Projekte.