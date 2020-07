Traditionell feiert die Kolpingfamilie Havixbeck ihr Stiftungsfest am letzten Wochenende in den Sommerferien. In diesem Jahr ist allerdings alles anders: „Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Feierstunde im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule sowie das Schützenfest in diesem Jahr leider ausfallen“, schreibt die Kolpingfamilie in einer Pressemitteilung. Das amtierende Königspaar, Jürgen und Andrea Rump , sei aber gerne bereit, für ein weiteres Jahr die Regentschaft zu übernehmen.

Um das 99. Stiftungsfest in einem, den aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften entsprechenden Rahmen begehen zu können, lädt die Kolpingfamilie ihre Mitglieder am 6. August (Donnerstag) um 19 Uhr zu einem feierlichen Gottesdienst auf der Vogelwiese am Stopfer ein.

Im Gebetsruf der Kolpingfamilien wird während des Gottesdienstes für Frieden in der Welt, für Wege zur Gerechtigkeit und für die Innovation geistlicher Berufe gebetet. Im Anschluss an die heilige Messe werden die diesjährigen Jubilare der Havixbecker Kolpingfamilie geehrt und bekommen ihre entsprechenden Urkunden überreicht.

Das Leitungsteam bittet im Vorfeld der Veranstaltung alle Mitglieder darum, auf der Schützenwiese den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten und eine Mund-Nasen-Maske bis zur Einnahme des Sitzplatzes zu tragen. Da zuletzt viele Veranstaltungen der Kolpingfamilie, bedingt durch Corona-Krise, abgesagt werden mussten, freut sich das Leitungsteam besonders darauf, viele Mitglieder bei dieser Gelegenheit wiederzutreffen, heißt es abschließend in der Mitteilung.