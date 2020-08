Der Grünstreifen neben dem kleinen Fußweg vom Wendehammer der Kiebitzheide an die Altenberger Straße war bis zum Frühjahr nicht besonders schön anzusehen und Hundebesitzer ließen allzu oft ihren Vierbeiner dort sein Geschäft verrichten. Davon ist jetzt nichts mehr zu sehen. Gemeinsam – und vor allem mit Unterstützung der Kinder aus der Nachbarschaft – haben die Anwohner den Bereich in ein prachtvoll blühendes Insektenparadies verwandelt.

Abstandregeln

„Mit Beginn des Corona-Lockdowns sei die Idee entstanden, die Umgestaltung diese Grünstreifens in Angriff zu nehmen“, erklärt Wolfgang Köster-Oberbeck . Natürlich immer unter Einhaltung der Abstandsregeln. Zunächst seien Gras und Unkraut beseitigt worden, berichtet die elfjährige Dana. Dann hätten sie verschiedene Wildblumenmischungen aufgebracht. „Wir wussten nicht, wie tief die Samen in die Erde müssen, wir haben es einfach ausprobiert“, berichtet eine Nachbarin. Die Anwohner des Wendehammers spendierten außerdem zwei kleinbleibende Obstbäume. eine Apfel- und einen Kirschbaum.

Foto: Marion Fenner

Die Kinder haben zusätzlich Sonnenblumenkerne in die Erde gelegt und freuen sich jetzt mit allen Spaziergängern über die schönen großen Blüten. Damit der Bereich nicht weiter als Hundetoilette genutzt oder auch zertreten wird, hatten die Mädchen Hinweisschilder gemalt und geschrieben, auf denen sie darum baten, Rücksicht auf das frisch angelegte Beet zu nehmen. „Das hat geklappt“, freuen sich Kinder und Eltern. „Danach seien alle, die den Weg genutzt hätten, sehr vorsichtig gewesen.

Gießen

Als die ersten grünen Triebe zu sehen waren, haben die Kinder regelmäßig die Gießkannen oder einen Schlauch genommen und den Bereich gewässert. Ab und zu mussten allerdings auch einmal die Erwachsenen ran. Insgesamt habe die Aktion die Nachbarschaft während der Corona-Pandemie noch einmal ein Stückchen zusammengeschweißt, trotz aller Distanzgebote, berichtet Wolfgang Köster-Oberbeck.

Seit es so richtig schön blüht neben dem Fußweg, gibt es immer wieder positive Rückmeldungen bezüglich der Gestaltung dieses früher unansehnlichen Streifens, berichten die Nachbarn. Viele Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten finden dort Nahrung.

Foto: Marion Fenner

Damit die Tiere nicht nur kulinarisch verwöhnt werden, sind zusätzlich einige kleine Bienenhotels aufgestellt worden, in denen verschiedene Insekten eine Bleibe finden können. Derzeit wird noch an einem etwas größeren Häuschen für Wildbienen und Co. gebaut. Das wollen einige Mädchen bunt anstreichen. Sie hoffen, dass dann auch die Villa Kunterbunt weitere Insekten anlockt.

Nachahmer

„Wir würden uns freuen, wenn unsere Aktion Nachahmer, vielleicht auch bei der Gemeinde, findet“, sagt Wolfgang Köster-Oberbeck. Es sei wirklich ganz einfach. Wer wolle, könne sogar Samen von der kleinen Blumenwiese an der Kiebitzheide absammeln.

Für die Nachbarschaft steht jetzt schon fest, dass sie so eine Fläche im kommenden Jahr wieder anlegen wird. „Einige Blumen werden von selbst wieder kommen“, ist Dana überzeugt, „andere werden nachgesät.“