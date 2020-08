Filmklassiker in neuem Gewand

Auf der Terrasse des Café Arte im Garten des Baumberger Sandsteinmuseums wird am Samstag (8. August) ab 15 Uhr bei sommerlichen Temperaturen die Musikreihe „Jazz um drei im Grünen“ fortgesetzt. Für diesen Nachmittag konnten das Kulturforum Arte e.V. unter der Regie von Witold Wylezol und der Leiter der Musikreihe Manfred Wordtmann das Duo Corretto gewinnen.

Musikalisches Feuerwerk

Die Musikformation wurde 2003 durch Christine Rudolf (Violine) und Jürgen Knautz (Gitarre) gegründet.

Ihr Repertoire ist breitgefächert und reicht von Klassik und Wiener Salonmusik über alte Schlager, Film- und Unterhaltungsmusik bis zu stimmungsvollen Jazzklassikern, Balladen, Pop, Rock und lateinamerikanischer Musik. An diesem Nachmittag wollen die Musiker begleitet von Manfred Wordtmanns Saxofonklängen ein der Jahreszeit entsprechendes musikalisches Feuerwerk aus lateinamerikanischen Tangos und Bossa Novas, Klassik und Jazz entfachen, heißt es in der Ankündigung. „Sicherlich gewährt das Duo Corretto bei diesem Auftritt auch Einblicke in ihr neues Repertoire der Filmklassikermusik in neuem Gewand.“ Der Zuhörer werde dabei entführt in die illusorische Welt von Hollywood.

Freier Eintritt

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für den Erhalt der Kulturarbeit wird gebeten. Die Veranstaltung findet unter der Einhaltung der geltenden Coronaregeln statt.