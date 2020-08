Da die übliche Feierstunde des Stiftungsfestes im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule sowie das Schützenfest aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, hatte die Kolpingfamilie Havixbeck ihre Mitglieder zu einem feierlichen Gottesdienst auf der Vogelwiese am Stopfer eingeladen. Bei herrlichem Sommerwetter hatten sich um die 100 Mitglieder am Donnerstag auf der großen Vogelwiese eingefunden, um ihr Stiftungsfest unter Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften im Rahmen einer Eucharistiefeier zu begehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erneuerung der Kirche

Mit den Worten „Ihr seid eine große Familie“ begrüßte Pfarrer Gerhard Ernst die zahlreichen Kolpingschwestern und -brüder. Der Pfarrer thematisierte die Sorge um die Kirche und zitierte den Essener Bischof Overbeck: „Die alten Zeiten sind vorbei.“ Ernst warb für die Erneuerung der Kirche.

Andreas Janning sprach die Fürbitten des Gebetsrufes der Kolpingfamilien. In dem Gebetsruf vertrauen die Mitglieder auf die Kraft des Gebetes und bitten um Gleichberechtigung der Geschlechter, Wege zu mehr Gerechtigkeit für alle, egal welcher Hautfarbe, für Frieden, und die Innovation der Kirche und der geistlichen Berufe.

Blasorchester

Für eine besondere musikalische Begleitung sorgte das Havixbecker Blasorchester. Mit dem von rhythmischem Klatschen begleiteten Spiritual „He‘s got the whole world in his hands“ endete die Eucharistiefeier. Das Leitungsteam Andrea Rump und Andreas Janning bedankten sich bei allen Beteiligten und besonders bei Pfarrer Gerhard Ernst für den recht kritischen und dennoch unterhaltsamen Gottesdienst.

Bei der anschließenden Jubilarehrung wurden folgende Mitglieder für ihre langjährige Treue zur Kolpingfamilie geehrt: Seit 25 Jahren gehören Walburga Schlagheck und Gerda Feike zu der Gemeinschaft. Auf eine 40-jährige Mitgliedschaft blicken Thomas Ahmann, Brigitte Nissen, Hiltrud und Gerd Tretner, Alois Veelker, Guido Voss, Josef Wörmann, Christian Wöstmann, Dorothe und Norbert Wöstmann, Gisela und Horst-Dieter Meiners, Thomas Bees, Norbert Beumer, Barbara Dertenkötter, Brigitta Eschhaus, Mechthild und Thomas Gronau, Norbert Hardt, Erich Hollenhorst, Friedhelm Lülf sowie Helga Wöstmann zurück. Rekordhalter unter den Jubilaren sind Augustinus Klaphake mit 65-jähriger und Josef Steens mit 70-jähriger Mitgliedschaft.

Weitere Ehrungen wurden der Silberkönigin Ulla Ulmker und dem Goldkönigspaar Annegret und Engelbert Müthing zuteil.

Spende

Eine Spende in Höhe von 400 Euro aus den Erlösen der Altkleidersammlung übergab die Kolpingfamilie an das Blasorchester. Martin Rölver war sichtlich erfreut und bedankte sich herzlich. „In der Anschaffung eines schon lange benötigten zweiten Schlagzeugs sind wir nun einen großen Schritt weiter“, wird der Orchesterleiter in der Pressemitteilung abschließend zitiert.