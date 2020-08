„Perspektiven auf den Steinbruch“, räumt Dr. Joachim Eichler , Leiter des Baumberger-Sandstein-Musums ein, „das klingt erst einmal etwas seltsam“. Doch schaut man genauer hin, klärt sich der Titel der neuen Ausstellung „In der Kuhle. Perspektiven auf den Steinbruch“ auf:

Während der corona-bedingten Schließung des Museums bis zum 8. Mai hatte der Historiker einen wissenschaftlichen Artikel über die Geschichte der Baumberger Steinbrüche abgeschlossen. „Dieser war schon seit Jahren in Arbeit“, berichtet der Museumsleiter. Und irgendwann kam die Idee auf, sich dem Thema „Steinbruch“ mit allen seinen Facetten anzunähern.

Mit der freien Mitarbeiterin des Museums, Siola Koe­sen, zusammen arbeitete Eichler seit einem Jahr am Ausstellungskonzept. „Ein Steinbruch kann vieles sein: ein Ort der Arbeit, des Grauens, der Inspiration, des Events.“ In Steinbrüchen wurden Häftlinge zu Tode gequält. In Steinbrüchen wurde lohnenswerte Arbeit verrichtet. Dichter, Maler, Fotografen und sogar Komponisten ließen sich von Steinbrüchen inspirieren. Und aus der deutschen Sprache ist die Steinbruch-Metapher nicht mehr wegzudenken: „Moderne Theatermacher nehmen Shake­speares Werke als Steinbruch für eigene Stücke“, heißt es zum Beispiel. Und manche Steinbrüche sind zu Freilicht-Theatern umgewandelt worden.

Die Ausstellung zeigt diese unterschiedlichen Perspektiven auf den Steinbruch mit Fotografien, mit Gemälden und mit Filmen. Große Text/Foto-Banner erklären die Hintergründe. Die Besuchererfahren auch, welche unterschiedlichen Naturstein-Arten und –Steinbrüche es gibt. Aus der Sammlung des Museums werden etliche dieser unterschiedlichen Natursteine auch gezeigt.