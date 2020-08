Familie Klei­grewe ist sehr besorgt. Seit dem 5. August vermissen die Havixbecker ihre Hündin Betty. Erst am Abend des 31. Juli kam das Tier zu ihnen nach Havixbeck. Sie war am Tag zuvor aus einem Tierheim auf Rhodos mit zwei Frauen vom Verein „Streuner-Gang Rhodos“ nach Deutschland geflogen. Nachdem ihre Schwester nach Hamburg vermittelt wurde, fraß Betty im Tierheim nicht mehr. Sie trauerte, und die Mitarbeiter waren äußerst besorgt um sie.

Sonja und Josef Kleigrewe boten sich als Pflegestelle an. Die acht Jahre alte Hündin kam sehr ängstlich und verunsichert zu ihnen, hörte noch nicht auf ihren Namen und wich jeder Annäherung aus. Sie versteckte sich vorwiegend in einem Gebüsch und nahm nur nachts Nahrung zu sich.

In der Nacht zum 5. August ist die Hündin dann aus dem eingezäunten Garten am Beekenkamp entlaufen. Sie trägt kein Halsband, ist aber gechippt. „Noch in der Nacht haben wir die Polizei informiert. Dann die Gemeinde, Tierärzte, Tierheime“, berichtet Sonja Kleigrewe. Nachbarn gaben Suchbitten an ihre Facebook-Gruppen. Am Donnerstagabend startete eine Hundesuchstaffel der Hundeschule „komm!“ unter Leitung von Florian Symanzig eine groß angelegte Suche innerhalb Havixbecks.

Am 7. August (Freitag) wurde das Tier von einem aufmerksamen Radfahrer im Bereich Herkentrup gesichtet. Daraufhin informierte Familie Kleigrewe umliegende Höfe und Pächter. Familienangehörige sowie informierte Mitbürger dehnten ihre Gassigänge aus und sahen hinter Sträucher und Büsche. Bislang ohne jeden Erfolg.

Sonja und Josef Kleigrewe bitten deshalb dringend Mitbürger im Bereich Havixbeck und Umland um Mithilfe. Sie vermuten, dass Betty sich in uneinsehbaren Arealen aufhält, und hoffen, dass sie sich in die Nähe von Wasser begibt. „Vielleicht traut sie sich auch vor Hunger auf ein Gehöft. Möglich ist, dass sie sich bis zu 20 Kilometer von uns entfernen wird. Betty wurde früher und auch bei uns nie aggressiv“, so Sonja Kleigrewe.