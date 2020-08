Die Treffinsel für Freunde und Familien (TiFF) hat einen neuen Vorstand. Auf der Mitgliederversammlung wurde Ralf Lütke Enking zum 2. Vorsitzenden gewählt. Kassiererin ist nun Heike Lütke Enking, Schriftführerin Edith Dillerup. Cilly Lütke Enking wurde in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt, teilt der Verein in einem Schreiben mit.

Neben den Wahlen hielten die Anwesenden auch eine Rückschau auf die vergangenen zwölf Monate. Im Mittelpunkt stand natürlich die Corona-Pandemie, die dafür sorgte, dass die Kursangebote nicht stattfinden konnten. Einige Tanztrainer hatten sich spontan angeboten, zehn Wochen lang bei „Essen auf Rädern“ mitzuhelfen, um die Risikogruppe der ehrenamtlichen Fahrer zu schützen, heißt es in dem Schreiben weiter.

Auch die vorübergehende Aufnahme der Tonni-Kids im TiFF ab Mai wurde erwähnt, da sie wegen der Corona-Pandemie erst einmal nicht ins Marienstift Droste zu Hülshoff zurückkehren konnten.

Not macht aber auch erfinderisch: Das zeigte ein spontan angesetzter Kurs in den Sommerferien. „Cardio Dance Party“ wurde sechs Mal angeboten und von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr gerne angenommen. Die Leitung hatte Heike Lütke Enking, die die komplette Kursgebühr dem TiFF zur Verfügung stellte. Wie während der Mitgliederversammlung weiter bekanntgegeben wurde, seien auch einige Spenden zum Erhalt des TiFFs eingegangen. Besonders erfolgreich war die Spendenaktion bei „Betterplace“. Innerhalb von zweieinhalb Tagen gingen Spenden in Höhe von 3000 Euro ein. Darüber hinaus seien sehr viele Spenden von Vereinen und „Antragsbewilligungen auf Spenden“ dem TiFF zugute gekommen.