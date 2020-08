Am Sonntagabend läuteten die Glocken der Stiftskirche St. Georg. Das dürfte so manchen Hohenholter verwundert haben. Das Rätsel war aber schnell gelöst, denn die Glocken kündigten die Rückkehr der Fahrradpilger der Katholischen Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg an. Mit einem Gottesdienst, den Pastor Gerhard Ernst zelebrierte, beendeten die Gläubigen ihre Pilgertour.

20 Pilger waren am Freitag nach dem Reisesegen durch Pastor Gerhard Ernst aufgebrochen, um von Bad Oeynhausen aus über Bielefeld und Warendorf ein Teilstück des Jakobsweges mit dem Fahrrad zurückzulegen, teilt die Kirchengemeinde mit. Die Idee dazu wie auch die Vorbereitung, den Jakobsweg mit dem Fahrrad zu pilgern, lag in den bewährten Händen von Annette Beckmann.

Unterwegs gab es an verschiedenen Stationen passend zu den Haltepunkten immer wieder Impulse und gemeinsamen Gesang. Trotz mancher Anstrengung, viel Staub auf dem Weg und vor allem aber auch der glühenden Hitze, war eine sehr gute Gemeinschaft spürbar.

Die Abende klangen in geselliger Runde bei viel Gesang aus. Im Abschlussgottesdienst dankte die Gruppe für diese Glaubenserfahrung und war einhellig der Meinung, dieses Pilgerangebot für die Gemeinde fortzusetzen, heißt es abschließend im Bericht der Kirchengemeinde.