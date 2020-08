Von der Aufwertung profitieren alle

Am Montag (17. August) ist es soweit: Der Kirchplatz rund um die Pfarrkirche St. Dionysius wird komplett umgestaltet. Bis Ende Oktober hoffe man, die Maßnahme umgesetzt zu haben, erläutert Alex Weiper , Mitarbeiter des Büros Freiraumplanung mit Sitz in Münster. Für diese rund zehn Wochen müssen Nachbarn und alle, die den Platz überqueren wollen, mit Einschränkungen rechnen.

Um diese bekanntzumachen, aber auch um noch einmal über das Vorhaben zu berichten, trafen sch jetzt die Vertreter von Kirche, Gemeinde, Landschaftsbauunternehmen und der Leader-Aktionsgruppe (LAG) Baumberge.

Alex Weiper stellte zunächst die vorgesehenen Sperrungen während der Bauzeit vor. Die komplette Zeit über wird die Zufahrt von der Altenberger Straße (zwischen Gasthof Kemper und Physiotherapie Hense) für Pkw wie auch für Fußgänger gesperrt sein. „Das wird die Baustellenzufahrt“, erklärt der Freiraumplaner. Ansonsten werden Fußgänger und Radfahrer die Wege am Rand des Kirchplatzes weiter benutzen können. „Dort werden temporäre Sperrungen nötig sein, wir richten dann aber immer entsprechende Umführungen ein“, führt Weiper. aus Auch der südliche Zugang zur Kirche (in Blickrichtung Chorraum auf der rechten Seite) bleibt bestehen, betonte Klaus Gottschling vom Kirchenvorstand St. Dionysius und St. Georg. Lediglich in der zweiten Bauphase werde man dort für kurze Zeit sperren müssen, erklärt Alex Weiper, dann ist aber der Zugang von der Turmseite schon begehbar. Gottschling und Georg Thier zeigten sich hocherfreut, dass die Umsetzung der lang ersehnte Maßnahme nun erfolgen kann.

Dem schloss sich Bürgermeister Klaus Gromöller an. Er erinnerte daran, dass im Integrierten Städtebaulichen Handlungskonzept auch die Platzsituationen im Ort ein großes Thema seien. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung des Kirchplatzes. Zwar habe es schon einige kleinere Projekte gegeben, die auf der Basis des Handlungskonzeptes entwickelt worden sind, der Kirchplatz sei aber das erste in dieser Größenordnung.

Und es kostet auch entsprechend viel Geld: 190 000 Euro sind es, wie Andreas Groll, stellvertretender Leiter der Zentralrendantur, erläutert. Allerdings werden 65 Prozent der Mittel durch die Förderung aus dem Leader-Programm finanziert. Dass es zu dieser erfreulichen Förderung kam, ist einem Tipp aus dem Rathaus zu verdanken.

Der Kirchenvorstand habe sich früh mit dem Projekt auch an die Verwaltung gewandt, berichtete Bürgermeister Gromöller, und dort habe man um die Möglichkeit der Leader-Förderung gewusst. Dass das Geld gut angelegt wird, davon überzeugten sich auch Kerstin Juta-Wiggeshoff und Christiane Gottschalk, die wie der Bürgermeister zur LAG Baumberge gehören, die die Förderung des Projektes befürwortet hatte. Die Bezirksregierung war dem Vorschlag gefolgt und hatte die Genehmigung erteilt.

Am Prozess beteiligt waren aber auch die Havixbeckerinnen und Havixbecker. Und das von Anfang an, wie Alex Weiper betont. Am Ende werden alle von der Aufwertung des Platzes profitieren, waren sich die Verantwortlichen einig.