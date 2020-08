Sie hatten es sich mitten auf der Rasenfläche in zwei gelben Liegestühlen bequem gemacht. Strohhut und Sonnenbrille schützten vor der Sonne, in der Hand ein Grauburgunder und ein Rosé. Auch in diesem verflixten Corona-Jahr ist es wichtig, dass man es sich ab und zu richtig gut gehen lässt. „Wir kommen seit vielen Jahren nach Havixbeck“, verriet das Ehepaar aus Olfen und stieß erst einmal auf eine gute Zeit auf Burg Hülshoff an.

Am Wochenende fanden auf der Burg in Havixbeck wieder die „Gartenträume“ statt, die einmal mehr viele Gäste aus nah und fern anlockten. Und obwohl das Corona-Virus einige Menschen von einem Besuch abgehalten haben dürfte, kamen doch unzählige Gartenliebhaber. „Der Freitag war noch verhalten, am Samstag war der Besuch gut, und am Sonntag war richtig was los“, freute sich Debra Overhageböck von der holländischen Veranstaltungsfirma Event Creators.

Messe auf Burg Hülshoff 1/37 Auch im Corona-Jahr 2020 fand auf der Burg Hülshoff in Havixbeck die Messe Gartenträume statt. Foto: Johannes Oetz

„Die Veranstalter haben es hinbekommen, trotz Corona diese Messe auf die Beine zu stellen. Das Gelände ist weitläufig, der Abstand kann gut eingehalten werden. Wir freuen uns jedenfalls sehr für die Aussteller, die von solchen Messen ja auch finanziell abhängig sind“, erklärte das Ehepaar aus Olfen, dass natürlich nicht nur gekommen war, um die Wirtschaft anzukurbeln. „Wir haben einen Garten von 1000 Quadratmetern. Wir nehmen hier vieles mit den Augen mit, wir werden aber auch Pflanzen kaufen.“

Debra Overhageböck berichtete, dass 96 Aussteller gekommen seien. „Das sind 20 Prozent mehr als vorher angekündigt.“ Eine von ihnen war Monica Stüttgen. Die Nottulnerin betreibt in Stevern ihre „Töpferei Atelier S“. „Ich komme bestimmt schon seit zehn Jahren zur Burg Hülshoff. Im Juli war ich auch in Münster beim Töpfermarkt auf dem Gelände des Mühlenhofs. Da musste man Maske tragen, das war schon gewöhnungsbedürftig. Da freue ich mich, dass ich das hier nicht muss“, sagte sie. Wie berichtet, war die zunächst geplante Maskenpflicht in eine Empfehlung zum Tragen von Masken geändert worden.

In diesem Jahr war aber noch mehr anders als in den Vorjahren. „Es gibt leider kein Rahmenprogramm auf der Bühne und keine Musikaufführungen. Dafür haben wir aber noch viel mehr farbenfrohe Dekorationen als sonst auf dem Gelände verteilt. Und wir übertragen das Messegeschehen live im Internet“, sagte Debra Overhageböck.

Ein ganz besonderer Stand zog das Interesse vieler Besucher an. Die bunten Gartenstühle machten auf den ersten Blick den Eindruck, als seien sie aus massivem Holz gefertigt. Doch der Schein trog. Die Firma aus Alfhausen setzt auf Gartenmöbel aus bis zu 100 Prozent recyceltem Kunststoff. „Ein Stuhl wird aus 27 000 Kunststoffverschlüssen hergestellt. Das sind 27 000 Kunststoffverschlüsse weniger im Meer“, erklärte ein Mitarbeiter der Firma das nachhaltige Produkt.

In diesem Jahr war das Sortiment besonders auf den Spätsommer und den Herbst ausgelegt. Gartenliebhaber fanden Garteninspirationen und -trends, Outdoor-Technik und -Möbel, Pflanzen und Blumenzwiebeln, ausgefallene Gestaltungsideen sowie Dekorationen, Beratung von Gartenexperten und vieles mehr, um ihren ganz persönlichen Gartentraum wahr machen zu können.

Die Besucher nahmen das Angebot gerne an und viele Dinge für den heimischen Garten mit nach Hause. Gut, dass der Veranstalter wieder ein Depot eingerichtet hatte, wo man seine Schätze zwischendurch abstellen konnte. Dann ging es wieder zurück aufs Messegelände. Grauburgunder und Rosé warteten schließlich.