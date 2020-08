Bei einem Unfall wurde am Sonntag ein 41-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann aus Münster befuhr um 12 Uhr die L550 in Richtung Münster, als er auf Höhe des Kreisverkehres Masbeck/Münsterstraße ausrutschte und daraufhin zu Fall kam. Ein Krankenwagen brachte den Mann vom Unfallort in Havixbeck in ein Krankenhaus.