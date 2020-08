Nachdem die Veranstaltung zunächst am 21. November im Havixbecker Rathaus stattfinden sollte, dann aber wegen des erwarteten Andrangs auf den 24. März in die Bürgerhalle Coesfeld verlegt worden war, fiel er dann der Corona-Pandemie zum Opfer und wurde auf einen späteren Termin verlegt. Das ist nun der 26. August (Mittwoch). Beginn ist um 9 Uhr in der Bürgerhalle Coesfeld an der Osterwicker Straße 1. Der Erörterungstermin wird unter besonderen Hygiene- und Infektionsschutzregelungen sowie der besonderen Rückverfolgbarkeit stattfinden. In diesem Termin werden die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen – auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von Personen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben – erörtert. Der Termin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden die Antragstellerin und diejenigen Personen, die Einwendungen erhoben haben. Sonstige Personen können als Zuhörer am Termin teilnehmen. Das teilt der Kreis in seinem Amtsblatt mit.