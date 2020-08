Mit dem Rad war Daniel Scheppokat am Montagvormittag wie immer auf dem Heimweg von der Arbeit in der Bauerschaft Schonebeck unterwegs. Dabei entdeckte er am Straßenrand im gemähten Grünstreifen einen toten, etwa handtellergroßen Diskusfisch. „Der lag dort am Tag zuvor noch nicht“, ist Scheppokat sicher. Er vermutet, dass jemand dort den Inhalt seines Aquariums „entsorgt“ haben könnte. Vielleicht aber war das Tier auch nur zu groß geworden.

Hohe Lebenserwartung

Denn bei guter Haltung können die flachen rundlichen Fische einen Durchmesser von bis zu 21 Zentimetern erreichen und 15 Jahre alt werden.

In einem Grünstreifen am Straßenrad entdeckte Daniel Scheppokat den toten Diskusfisch. Foto: Daniel Scheppokat

Dr. Olaf Niepagenkemper vom Landes-Fischereiverband Westfalen-Lippe kennt derartige Fälle. Es komme gar nicht so selten vor, dass Fische aus Aquarien oder privaten Teichen einfach irgendwo entsorgt werden. Werden sie den Tierbesitzern zu groß oder einfach nur lästig, entlassen Halter die Tiere oft in die vermeintliche Freiheit. Dann setzten sie die Fische nicht – wie in diesem Fall – auf dem Trockenen dem sicheren Tod aus, sondern in ein Gewässer.

Leid ersparen

„Das ist allerdings verboten“, betont Niepagenkemper. „Wenn die Fische dort Überlebenschancen haben, könnten sie die heimischen Arten verdrängen.“ Bei einem Diskusfisch hätte diese Sorge jedoch nicht bestanden, er habe keine Überlebenschance in hiesigen Seen, Flüssen und Bächen, so der Fachmann. Niepagenkemper kann nur empfehlen, sich im Vorfeld ausführlich über die Haltungsbedingungen von Fischen zu informieren, um Tieren ein derartiges Leid zu ersparen. Werde der Fisch zu groß oder habe zu viel Nachwuchs, sei es immer noch besser, ein neues, artgerechtes Zuhause für ihn zu finden. Ein Ende am Straßenrand habe er nicht verdient.