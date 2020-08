Die Einheiten der Feuerwehren aus Havixbeck und Hohenholte rückten am Dienstagnachmittag zu einem Flächenbrand in die Bauerschaft Schonebeck aus. An einem Gehöft brannte gelagertes Heu. Die ehrenamtlichen Helfer waren mit 19 Kameraden und fünf Fahrzeugen im Einsatz, heißt es in einem Bericht der Feuerwehr . Während die Feuerwehrleute den Brand unter Atemschutz mit Wasser löschten, zog der Landwirt die Heuballen mit dem Traktor auseinander.

Der gesamte Einsatz dauerte knapp zwei Stunden.