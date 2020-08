Der MGV Cäcilia 1860 Havixbeck hat seit dem 8. März keine Veranstaltung mehr durchgeführt. Auch die Probeabende mussten ausfallen. Sämtliche geplanten Konzerte, wie auch gesellige Events können im laufenden Jahr nicht stattfinden. Das Jahreskonzert, geplant für den 21. November, muss ebenfalls dem Virus weichen, heißt es in einem Bericht des MGV.

Verschönerung

Außerordentlich bedauerlich ist für den Chor die Absage der Feier zum 160-jährigen Bestehen mit den Sangesfreunden aus Bestensee, die Ende August nach Havixbeck gekommen wären. Damit die beiden Chöre zu diesem Anlass doch noch eine gemeinsame Aktion durchführen können, hatte der MGV Bestensee vorgeschlagen, zur Verschönerung des dortigen, alten Dorfplatzes eine Bank aufzustellen und einen Baum zu pflanzen. Begeistert von diesem Gedanken stellte der Vorstand des MGV Havixbeck eine Beteiligung an den Gesamtkosten zu 50 Prozent in Aussicht. Ein bleibendes Dokument der freundschaftlichen Partnerschaft der beiden Chöre, was auf Schildern am jeweiligen Objekt zur allgemeinen Information eingraviert wurde.

Jetzt reiste eine Abordnung des MGV nach Bestensee, um der Einweihung der Objekte beizuwohnen. Der dortige Chor sang einige Lieder, nach fast sechsmonatiger Abstinenz, mit dem geforderten Sicherheitsabstand. Die Vorsitzenden der beiden Chöre, Wolfgang ­Gloeck und Franz Kückmann, würdigten die gelungene Aktion und übergaben das Ganze der Obhut des Bestenseeer Bürgermeisters.