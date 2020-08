Die Theatergruppe „Das Törchen“ spielt am 5. September (Samstag) um 20 Uhr einen bunten Strauß von Absurditäten auf dem Kirchplatz der katholischen Pfarrgemeinde in Havixbeck. „Mr. Pilks Irrenhaus von Ken Campbell ist eine Serie von Minidramen, fröhlicher Irrsinn in vielfältigster Form.“ So beschreibt Regisseur und Schauspieler Thomas Brieden in einer Pressemitteilung die neue Inszenierung des Törchens.

„Corona hat natürlich auch uns ganz schön aus der Bahn geworfen. Eigentlich hatten wir für den September das Musical ,Linie 1‘ geplant, aber die Proben fielen ja erst einmal aus. Also gibt es das im nächsten Jahr“, nimmt die Törchen-Schauspielerin Louise Lejeune die Situation gelassen.

Irrenhaus

Da die einzelnen Szenen in „Mr. Pilks Irrenhaus“ von höchstens drei Schauspielern gleichzeitig gespielt werden, waren kleine Proben trotz Corona möglich. „Theater im Snackformat unter freiem Himmel und danach die herrliche Musik des Jugendorchesters genießen – einfach wunderbar“, freut sich die Vorsitzende des Törchens, Susanne Westhoff, schon jetzt auf den Kulturabend.

Menschenrechte

Das Jugendorchester Havixbeck beginnt sein Nachtkonzert um 21.30 Uhr auf dem Schulhof der Baumberge-Grundschule. „Das Konzert steht unter dem Motto ,Menschenrechte‘. Die Sopranistin Heike Hallaschka und der Sprecher Andreas Scholz werden ebenfalls dabei sein“, wird der Musikschulleiter und Dirigent des Jugendorchesters, Rainer Becker, in der Pressemitteilung zitiert.

Der Eintritt zum Auftritt des Törchens ist frei, nähere Informationen zum Ticketverkauf für das Konzert des Jugendorchesters gibt es auf der Internetseite: