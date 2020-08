Kandidaten auf den Zahn gefühlt

Auf Einladung des Vereins KulturGUT diskutierten die drei Bürgermeisterkandidaten im Garten des Sandsteinmuseums über Fragen zur Kultur und Bildung in Havixbeck. An Caféhaus-Tischen verfolgten etwa 80 Zuhörer die angeregten Diskussionen, die von Annette Klinkenbusch und Horst Geuer moderiert wurden.

Ludger Messing (SPD, 60) formulierte seine Lust, neue Herausforderungen anzugehen, dass er sich beruflich durch seine Arbeit als Betriebsratsvorsitzender profiliert hat und dass sein Sohn ihn bestärkt habe. Thorsten Webering (CDU, 41) meinte, dass er gerne gestalten möchte, anstatt den Ort nur verwaltet zu sehen. Er stehe beruflich für Kostenkontrolle und Finanzen ein. Jörn Möltgen (Grüne, 50) brachte seine Erfahrung und Freude an der Ortsplanung zum Ausdruck.

Zukunft des Museums

Nach dem Ratsbürgerentscheid 2019 stellte sich dem Moderationsteam die Frage, inwiefern in Zukunft das Sandsteinmuseum ehrenamtlich oder professionell geführt werden könne, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Webering möchte den Arbeitskreis Sandsteinmuseum „stets kritisch begleiten“. Seiner Meinung nach mache der Bürgerwille im Ratsbürgerentscheid eine Deckelung des Betriebskostenzuschusses erforderlich. Hauptamtliches Personal betrachte er als Kostentreiber, stehe aber einer professionellen Leitung des Rabertshofes, unter Einbindung des Ehrenamtes, offen gegenüber.

Möltgen betonte, dass er in Havixbeck viel ehrenamtliches Engagement wahrnehme, leider weitgehend ohne professionelle Unterstützung aus dem Rathaus. Das führe oft zu Frustration. Über Tagungen und nachbarschaftlich verträgliche Veranstaltungen ließen sich Betriebskosten refinanzieren.

Messing brachte seine Wertschätzung des Ehrenamtes zum Ausdruck und forderte einen besseren Dialog mit der Verwaltung. Er befürwortete den Umbau der Scheune am Rabertshof zu einem Veranstaltungsraum für einen „bunten Mix an Veranstaltungen“ und forderte überdies ein Hotel in Havixbeck für mögliche Tagungen im Rabertshof.

Bibliothek und Bildung

Zum Thema Schul- und Gemeindebibliothek betonte Messing: „Ich stehe zur Bibliothek.“ Webering forderte eine Zusammenarbeit beider Bibliotheken, ohne dass die Qualität ihrer Leistung geschmälert werden solle. Möltgen verwies auf die gewachsene Struktur der beiden Büchereien. Gerade der Lehr- und Lernort Schule könne auf eine aktuelle und gut bestückte Bücherei nicht verzichten.

Im Bereich Bildung sahen alle drei Kandidaten in der Digitalisierung den größten Handlungsbedarf. Möltgen sieht die Gemeinde als Schulträger in der Pflicht, Fachpersonal, das die Digitalisierung der Verwaltung steuere, auch für die schulische Digitalisierung einzusetzen. Für Webering ist das Fachpersonal in interkommunaler Zusammenarbeit zu organisieren: „Man muss nicht in jeder Kommune eine eigene Stelle schaffen.“ Messing merkte an, dass angesichts des Digitalpaktes überlegt werden solle, die Technik zu leasen, statt zu kaufen.

Auf die Frage einer Erstwählerin, was die Kandidaten für Jugendliche planen, antwortete Messing, Sportvereine müssten bezahlbar bleiben. Möltgen möchte einen Treffpunkt für alle Generationen im neuen Baugebiet entwickeln und die Mobilität von Jugendlichen grundlegend verbessern. Webering forderte ein Jugendparlament und eine bessere Förderung des Gemeindesportbundes.