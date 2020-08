Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März hat der Verein Open Hearts Malawi, mit Sitz in Hohenholte, regelmäßigen Kontakt mit der Partnerorganisation TAO in Malawi, um zu erfahren, „wie dort die Situation für unsere Schulkinder und ihre Angehörigen ist“, schreibt Vorsitzende Monika Freitag-Knüppel . Malawi ist keine Ausnahme in Sachen Covid. Der jüngste Bericht zeigt, dass es 5193 Fälle mit 163 Todesfällen gibt. Das Schulzentrum Tsogolo la Ana wurde aufgrund einer Erkrankung geschlossen.

„Vor diesem Hintergrund hat Open Hearts unsere Partnerorganisation Tsogolo la Ana (TAO) mit Geldern in Höhe von 4000 Euro unterstützt, um Schutzausrüstung für die Kinder des Tsogolo-Schulzentrums und ihre Familien zu kaufen“, berichtet Monika Freitag-Knüppel.

Den Menschen wird demonstriert, wie die Wassereimer zu benutzen sind. Foto: Open Hearts Malawi

Die Mitarbeiterinnen Lucy und Florence von Tsogolo la Ana organisierten die Verteilung von 500 Wassereimern mit Seife und 10 220 Schutzmasken für 730 Kinder des Schulzentrums und deren Familien. Diese Materialien kommen insgesamt 5110 Begünstigten zugute.

Aufklärung

Die Kommunikation über das richtige Verhalten in dieser Pandemie übernahm das Gesundheitspersonal von der Mpemba-Klinik. Die Mitarbeiter informierten die Familien und ihre Kinder über die wichtigen Maßnahmen. Zurzeit sind die Schulen immer noch geschlossen. Durch teilweise auch kurzfristig verhängte Maßnahmen (unter anderem Ausgangsbeschränkungen) bemüht sich die malawische Regierung, die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Dort hat das Virus jedoch nicht nur gesundheitliche Folgen, sondern vor allem die ärmere Bevölkerung leidet unter den fatalen Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Ernährungssituation. So verschärfen sich Hunger und Armut.

„Wir von Open Hearts Malawi werden uns weiterhin für unsere Schulkinder und ihre Zukunft engagieren. Wer uns dabei mit einer Spende unterstützen möchte, kann dieses über unser Konto bei der Volksbank Baumberge, IBAN: DE 1640 0694 0804 2235 8600 gerne tun“, heißt es abschließend.