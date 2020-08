Baumberge und die Ahauser Tafel – passt das zusammen? Ja, passt. Der Familienkreis 2000 aus Havixbeck hatte sich auf eine Leezentour gemacht, um auch in Zeiten der Corona-Einschränkungen, ihr 20-jähriges Bestehen zu würdigen. Eines der Tageshöhepunkte war der Besuch der Ahauser Tafel. Johannes Lügering erläuterte das tägliche Geschäft, insbesondere im Umgang mit Corona. Da bisher niemand so wirklich viel Erfahrungen mit einer Tafel hatte, wurde ausführlich diskutiert, analysiert und reflektiert, teilt der Familienkreis in einer Pressenotiz mit. Diese Aktion war im Rückblick auf die 20 Jahre eine von 200 durchgeführten Aktivitäten. Zu Jahresbeginn treffen sich alle Mitglieder, um etwa zehn Aktionen zu planen. Viel Freude bereite es den Teilnehmern, Neues zu entdecken.