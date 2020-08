Die kfd Havixbeck veranstaltet am 12. September (Samstag) im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule von 10 bis 12.30 Uhr ihren Kinderkleidermarkt. Von über 120 Anbietern werden modische, saubere, gut erhaltene Herbst- und Winter-Kleidungsstücke bis Größe 188 (bis Damengröße 36) sowie Kommunionskleidung, Karnevalskostüme und Umstandsmode angeboten, heißt es in einer Ankündigung.

Interessierte können in den zweieinhalb Stunden in einem Sortiment von gut erhaltenen Hosen, Jacken, Pullover, T-Shirts, Kleider, Bademode, Babykleidung, Babyzubehör und vieles mehr stöbern. Da sich die Babyabteilung in einem separaten Raum befindet, ist ein vorzeitiger Einlass von Schwangeren nicht nötig.

Dies alles hilft nicht nur der Nachhaltigkeit, sondern kommt auch einem guten Zweck zugute. Die kfd behält 20 Prozent des Verkaufspreises ein und spendet den Erlös für einen sozialen Zweck. Einlass ist nur mit Nase-Mund-Maske. Außerdem darf sich immer nur eine bestimmte Anzahl an Kunden in den Räumen aufhalten. Somit kann es zu Wartezeiten am Eingang kommen.

Drei Vormerktermine

Wer entsprechende Kleidung zum Verkauf anbieten möchte, hat an folgenden Terminen im Torhaus am Kirchplatz die Möglichkeit, sich eine Nummer sowie Schilder abzuholen: Montag (31. August und 7. September), jeweils 18 bis 19.30 Uhr, sowie Freitag (4. September), 16 bis 17.30 Uhr. Bei der Nummernvergabe bekommen die Verkäufer auch ihre Abgabe- und Abholzeit mitgeteilt. Die kfd Havixbeck weist darauf hin, dass die bereits vergebenen Nummern von März 2020 nicht für diesen und weitere Märkte gültig sind.

Um dem erhöhten Warenaufkommen Herr zu werden, sucht das Kleidermarkt-Team Frauen, die Lust haben, ehrenamtlich mitzuwirken. Interessierte melden sich telefonisch bei Helga Krake (0 25 07 / 27 16), Sandra Sommerfeld (0 25 07 / 98 36 63), per E-Mail an info@kfd-havixbeck.de oder persönlich an den oben genannten Terminen.

Die Kleidung wird einen Tag vor dem Kleidermarkt am 11. September (Freitag) von 18.30 bis 20.30 Uhr im AFG-Forum entgegengenommen. Nicht verkaufte Ware sowie das Geld nehmen die Verkäufer am Samstag ab 15 Uhr entgegen.