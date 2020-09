Der Förderverein der Baumberge-Schule wählte während seiner Mitgliederversammlung am Dienstagabend in der Grundschule einen neuen Vorstand. Erste Vorsitzende ist nun Doris van der Kemp, deren Tochter in die zweite Klasse geht. Zum zweiten Vorsitzenden wurde Daniel van Reine gewählt. Seine Tochter besucht die erste Klasse.

Weitere Mitglieder des neuen Vorstands sind die amtierende Schulpflegschaftsvorsitzende Stefanie Middrup , Kassierer Christoph Frie, Schulleiterin Regina Sommer sowie die Beisitzerinnen Diana Schulz und Stefanie Reiermann.

Die nächsten Aktionen und Projekte finden im November statt. In der Anmeldewoche vom 10. bis 12. November werden Mitglieder des Fördervereins die Eltern der zukünftigen Erstklässler mit Kaffee und Gebäck in der Aula willkommen heißen und in persönlichen Gesprächen über die Arbeit des Fördervereins berichten. In der Elternsprechtags-Woche vom 16. bis 19. November wird der Förderverein mit einem T-Shirt-Verkauf präsent sein.

Beteiligen wird sich die Baumberge-Schule am 20. November wieder am bundesweiten Vorlesetag. Die Organisation dieses von den Schülerinnen und Schülern mit Spannung erwarteten Tages liegt traditionell in den Händen des Fördervereins.

Zuschüsse gewährt der Förderverein der Grundschule auch weiterhin für Schulfahrten und für Schulchor, der momentan coronabedingt pausieren muss.

Eine Planung weiterer Aktionen im Jahr 2021 wie Sponsorenlauf und Schulfest könne erst kurzfristig geschehen, heißt es abschießend in der Mitteilung des Vereins. Die weiteren Anpassungen der Coronaschutzverordnung müssten dazu erst abgewartet werden.