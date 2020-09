Üblicherweise startet der Lauftreff Hohenholte jedes Jahr zu Beginn des Frühlings einen dreimonatigen Grundkurs für Laufanfänger und Wiedereinsteiger. Doch bedingt durch die Einschränkungen und Verhaltensregeln wegen der Corona-Pandemie war lange Zeit unklar, wann und ob der Kurs in diesem Jahr überhaupt stattfinden konnte.

Erst als die strikten Maßnahmen etwas gelockert wurden und der Sport im Freien in kleinen Gruppen und unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften wieder möglich war, konnte der wie immer kostenlose Kurs Anfang Juni gestartet werden, zumal die Nachfrage unverändert groß war. „Zwar waren die zu erwartenden Bedingungen für Teilnehmer durch Hitze und die nahende Urlaubs- und Ferienzeit etwas schwieriger als im Frühjahr, aber das war für die über 20 motivierten Laufeinsteiger kein Grund dafür, ihre Teilnahme abzusagen“, berichtet Lauftreff-Leiter Chris Voll .

Innerhalb von zwölf Wochen trainierten sie unter erfahrener Anleitung des Lauftrainers Chris Voll an drei Terminen pro Woche die grundlegenden Bewegungsabläufe und die richtige Technik für gesundes Laufen. Dabei stand im Vordergrund, langsam die Grundkondition und Ausdauer aufzubauen, einen guten Laufstil zu entwickeln und vor allem den Spaß am Laufen zu erleben.

Der Kurs schloss in der vergangenen Woche mit einer Prüfung ab, bei der die Teilnehmer 30 Minuten ohne Unterbrechung laufen mussten. „Wie zu erwarten haben alle unsere fleißigen Kursteilnehmer diese Prüfung ohne Schwierigkeiten bestanden und können jetzt als neue Mitglieder in unseren Lauftreff einsteigen“, so Chris Voll. „Es ist immer wieder schön zusehen, dass ein starker Wille und ein Ziel vor Augen auch unter nicht ganz idealen Bedingungen zum Erfolg führt.“

Zwar musste das sonst übliche Grillfest des Lauftreffs coronabedingt ausfallen, der fröhlichen Stimmung beim Abschluss des Kurses mit der Verleihung der Urkunden und Medaillen tat dies aber keinen Abbruch.