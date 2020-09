Kein Karnevalszug in Havixbeck

Havixbeck -

Von Ansgar Kreuz

Auf Liebgewonnenes müssen die Narren in Havixbeck in der kommenden fünften Jahreszeit verzichten. Das Organisationskomitee Havixbecker Kinderkarneval (OHK) sagte für die Session 2020/2021 alle in seiner Verantwortung stehenden Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ab.