„Zuallererst muss gesagt werden, dass Mr. Pilk ein Wahnsinniger ist.“ Mit diesen Worten stimmten die Schauspieler der Havixbecker Theatergruppe Das Törchen e.V. ihre Zuschauer am Samstagabend auf die kommende Stunde ein. Wie sich herausstellte, hatten sie nicht zu viel versprochen. Das 1988 veröffentlichte Stück „Mr. Pilks Irrenhaus“ des Briten Ken Campbell besteht aus aneinandergereihten Szenen, die unabhängig voneinander dastehen und sich doch alle mit dem Irrsinn, dem Wahnsinn und dem menschlichen Verstand auseinandersetzen.

„Irrsinn ist etwas Wunderbares“, schreibt der fiktive Mr. Pilk. Den alkoholabhängigen irischen Schriftsteller selbst bekam das Publikum nie zu Gesicht. Seine Geschichten wurden von den Schauspielern erzählt, die allesamt mit großer Textsicherheit glänzten und das Buch, aus dem sie hin und wieder vortrugen, bei jedem Handwechsel exzessiv desinfizierten.

„Seit der Gründung des Törchens gab es niemals eine längere Phase als sechs Wochen Ferien, in der wir uns nicht gesehen haben“, erklärte einer der Schauspieler. „Mr. Pilks Irrenhaus“ sei ein ideales Stück, um bei Proben die neuen Hygienevorschriften einzuhalten. Mit seinen kleinen Szenen, in denen jeweils nur zwei oder drei Schauspieler auftreten, konnte ein Großteil der Proben getrennt stattfinden.

„Wir machen Theater, egal wie“, versicherte das Ensemble. „Auch, wenn wir’s draußen machen müssen.“ Das Törchen funktionierte den Willi-Richter-Platz mit Scheinwerfern, Bänken und einer kleinen Auswahl an Requisiten kurzerhand zu einer Freilichtbühne um, die in ihrer Form an ein antikes Theater erinnerte.

Das Törchen fasziniert mit „Mr. Pilks Irrenhaus“ 1/11 Die Theatergruppe Das Törchen e.V. stellte auf dem Willi-Richter-Platz "Mr. Pilks Irrenhaus“ vor. Foto: Kerstin Adass

Die kleinen Stücke des Mr. Pilk erkundeten mit Schnelligkeit, Absurdität und viel Humor die Abgründe des Menschseins. Durch die überspitzte Darstellung der Figuren konnten die Zuschauer zu diesen nicht nur eine räumliche, sondern auch eine bequeme emotionale Distanz einnehmen. Mit ihrem ausgezeichneten Gefühl für Timing ernteten die Schauspieler viel Beifall und Gelächter von ihrem Publikum.

Mal mehr und mal weniger abwegig erschienen die einzelnen Szenen: Eine Bettlerin verhandelt mit einem lebensmüden Mann auf einem Hochhausdach über seine Kleidung und sein Bargeld. Ein Ehepaar trifft beim Camping in Italien auf fremdsprachliche Verständigungsprobleme und wird beinahe für den unglücklichen, aber natürlichen Tod der Großmutter festgenommen. Ein Junge antwortet auf jegliche Äußerungen seiner Mutter mit erschreckend lebensechten Hühnergeräuschen und legt zu allem Überfluss auch noch ein Ei – nach einem Anruf bei der Ambulanz wird jedoch nicht er, sondern seine Mutter in ein Irrenhaus eingewiesen.

Nach dem begeisterten Schlussapplaus blieb neben guter Laune eine existenzielle Frage, die schon in der zweiten Szene in den Raum gestellt wurde und bis zum Ende nicht beantwortet werden konnte: „Wenn ich hüpfe, bin ich dann ein Frosch? Und wenn ich nicht hüpfe, bin ich dann ein Frosch, der gerade nicht hüpft?“